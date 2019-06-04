Nevşin Mengü: Türkiye S-400 meselesinden sıyrılma peşinde

Türkiye dış politikada manevra yapa yapa bir hal oldu. İçeride başka hikâye anlatılıyor ancak; dışarıda S-400 meselesi bir yanda, Suriye meselesi bir yanda. Türkiye’nin feci sıkıştığı ve manevra yapabilmek için fırsat kolladığını sağır sultan duydu.

AKP yönetimi 17 yıldır iktidarda tecrübe kazandı ama aynı zamanda sürekli kendini tekrar ederek, bir sonraki manevrasını son derece tahmin edilebilir hale getirdi. AKP’ye ilişkin tecrübeyle sabit bir şey şu, eğer hükümet yetkilileri ısrarla bir şey yalanlıyorsa, muhtemelen bahsi geçen olay gerçek.

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Nevşin Mengü’nün yazısı