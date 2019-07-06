Nevşin Mengü: Türkiye izole oldukça, insanları AB’ye üyelik istiyor

Kadir Has Üniversitesi’nin Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Türkiye’nin yüzde 61’i Türkiye’nin AB üyesi olmasını istediği söylüyor. Sadece yüzde 32 Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına inandığını söylüyor ama yüzde 53 müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşünde. Anlaşılan Türkler, AB’nin önemli bir çıpa olduğu fikrine geri dönüyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Prof Dr. Mustafa Aydın, Türkiye izole olup yalnız kaldıkça, insanları AB’ye önem atfediyor diyor.

Türkiye’nin yüzde 61’i Türkiye’nin AB üyesi olmasını istediği söylüyor. Sadece yüzde 32 Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına inandığını söylüyor ama yüzde 53 müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşünde. Anlaşılan Türkler, AB’nin önemli bir çıpa olduğu fikrine geri dönüyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Prof Dr. Mustafa Aydın, Türkiye izole olup yalnız kaldıkça, insanları AB’ye önem atfediyor diyor.

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Nevşin Mengü’nün yazısı