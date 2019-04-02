Nevşin Mengü: Seçim sonucunda ortaya çıkan manzara

Özetle iktidar bu ülkenin üreten, çalışan insanlarını üzdü, kırdı ve yordu. Bu iktidar yapılanmasının çevresinde kümelenen acayip zümre, bir yandan ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı politikalar için tek adama gaz verirken, diğer yandan bu ne idiği belirsiz sistemin açıklarından/nimetlerinden yararlanma derdindeler. Sistemin içerisindeki dükalıkların başında suyun başını tutmuşlar, akış kesilmesin istiyorlar.

Ülkenin üretenleri ise artık rahat bir nefes almak istiyor. Hamaset, hayali kavgalar değil, sorunlara çözüm bulan siyaset talep ediyorlar.

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Bu seçim sonucunda ortaya çıkan manzara budur.

Nevşin Mengü’nün yazısı