Nevşin Mengü: Muhalefet bu yalan dünyayı A Haber izleyicisine ifşa edemedikçe işi zor

A Haber evreninde tüm dünya Recep Tayyip Erdoğan karşısında saygıdan titriyor. Ona herkes hayran, hayran olmayanlar da kıskanıyor. Buradaki, evrende dalga konusu olan şeyler diğer evrende gerçeklik.

Örneğin A Haber’in seçmene mikrofon tuttuğu bir program var. Muhabir hep CHP seçmeni ağırlıklı semtlere gidiyor. Örneğin Avcılar, örneğin Kadıköy. Muhabir seçmenle sokak röportajları yapıyor, oyunu neye göre kime verdiklerini soruyor. Televizyoncu gözüyle yapılan sokak röportajlarının tamamen manipüle amaçlı kesilip biçildiğini görmek hiç zor değil. Bu röportajlarla, A Haber izleyicisine, CHP seçmeni bile aslında Erdoğan’a hayran mesajı veriliyor.

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Bu evrende Çavuşoğlu’nun DW muhabiri karşısında kem küm etmesi, Mehmet Şimşek’in “yapmayın etmeyin” diye İngiltere’ye koşması tamamen başka anlamlar ifade ediyor. Ve bu kanalın sadık izleyicisi, sadece bu ekrandan gördüğünü biliyor.

Türkiye’deki mevcut iktidar, elinde bulundurduğu medya gücüyle tamamen başka bir gerçeklik yaratmış, başka bir dünya kurmuş durumda. Muhalefet bu evrene ulaşamadıkça, ve kurulan bu yalan dünyayı A Haber izleyicisine ifşa edemedikçe işi zor.

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Nevşin Mengü’nün yazısı