Nevşin Mengü: Kılıçdaroğlu’na saldırının zeminini hazırlayan şey işte tam da bu iklim

Türkiye’de iç siyaset de, dış politika da tam da böyle işlemekte. İçişleri Bakanı hainlik ve teröristlik yaftalarını bol keseden yapıştırırken, Dışişleri Bakanı eli belinde ona buna Twitter’dan galiz hakaretler ederek süper bir diplomasi yürüttüğünü sanmakta.



AKP iktidarı Türkiye’de pek çok kurumu etkisizleştirdi, ilgisizleştirdi, içini boşalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi el değiştirirken bile, kendilerince Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit eden, onun gibi konuşan, kabadayı hal tavırla ahkâm kesen; bilgisiz, yeteneksiz garip garip insanların çok önemli koltukları işgal etmiş olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Sosyal Medyada İSPARK yöneticisi olduğu söylenen tuhaf bir adamın görüntüleri dolaşıyor. Elinde tespih, kravatsız takım elbiseli acayip bir tip. Yanında avareleriyle dolaşıyor, külhanbeyi nutuklar atıyor.



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Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen saldırının zeminini hazırlayan şey işte tam da bu iklimdir. Türkiye’de diyalog yolları kapanmış, siyaset bir garabete dönüşmüştür.

Nevşin Mengü’nün yazısı