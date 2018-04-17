Nevşin Mengü: Kanı Amerika’dan da çok, Rusya ve İran akıtıyor

Suriye’de kanlı bir savaş sürüyor. Kanı Amerika’dan da çok, Rusya ve İran akıtıyor; kim kime göre terörist, kim kime göre vatansever, bunların hepsi birbirine karışmış durumda.

Suriye şu anda Rusya ve İran’ın paylaştığı bir failed state. Çok insan ölüyor. Yaşananlar çok acı ve ceremesini en çok belki Türkiye çekiyor.

Savaşa itiraz edeceğiz derken ise gerçekçi olmak, popülizme kaçmamak gerekiyor. Zira içi boş sloganlar, işte Türkiye dış politikasında da gördüğümüz gibi kimseyi bir yere vardırmıyor.