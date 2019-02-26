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Yaramazlara biraz batar!

Nevşin Mengü: İş dönüyor dolaşıyor, ‘gelen gideni aratmasın’a geliyor

İnsanlar, hayat pahalı, ekonomi kötü yönetiliyor diye düşünüyor. Türkiye’nin sürekli dışarıdan komplolarla saldırı altında kaldığı da ‘satan’ bir görüş. İnsanlar gerçekten de ABD mi artık kimse sebze fiyatlarıyla oynayarak Türkiye’ye zarar vermeye çalıştığı görüşünde. Ve zihninde oluşan bu tabloda, bu durumdan çıkarsa çıkarsa bizi yine Erdoğan çıkarır diye düşünüyor.

Seçmen şu aşamada AKP’ye hatta Erdoğan’ın yürüttüğü politikalara kızsa bile, gelen gideni aratmasın mantıcıyla yine sandığa gittiğinde pozisyonunu değiştirmeyecek gibi görünüyor.

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Nevşin Mengü’nün yazısı

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