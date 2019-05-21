Nevşin Mengü: İran köşeye sıkışmış durumda

İran rejimi, bize ambargolar bir şey demez, kesseler acımaz, sloganlarını tekrar edip duruyor. Ama kazın ayağı öyle değil.

Şimdi İran el elde baş başta köşeye sıkışmış durumda.

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İran’a ait misillerin Irak Al Anbar’dan Suriye’ye Şam’a geçtiği istihbaratı var. Bu istihbaratın ardından İsrail’in Şam’da bazı hedefleri vurduğu haberleri geldi. Meşrebine göre Şam, Rusya ve İran’a yakın kaynaklar, İsrail füzelerinin Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından ‘durdurulduğunu’, İsrail’e yakın kaynaklar ise ‘durdurulamadığını’ yazdı.

Savaşların büyük bölümü artık propaganda savaşı.

İran-ABD meselesinde de, kim kimi korkutur geri adım attırırsa kazanan o olacak.

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Nevşin Mengü’nün yazısı