Nevşin Mengü: İki aday ayrı ayrı basın toplantısı düzenleseler de böyle bir şey olurdu

Sosyal medya kullanım biçimleri herkesi kendi görüşünden olan insanlarla daha fazla karşılaştırıyor, herkes kendi gibi düşünenleri takip ediyor ve onları en çok dinliyor, okuyor bunu biliyoruz. Fakat bu ortam Türkiye’de sosyal medya bu denli yaygın haber alma aracına dönüşmeden de oluşmuştu. Biraz da bu nedenle iki adayın bir araya geldiği bu program son derece tatsız tuzsuz bir şey oldu. İki aday ayrı ayrı basın toplantısı düzenleseler de böyle bir şey olurdu.

Bu arada son kertede herkes kendi adayının performansından çok derece memnun görünüyor. İmamoğlu seçmeni sosyal medyada ‘İmamoğlu ezdi geçti’ yorumları yaparken. Yıldırım’ın seçmenleri tam aksini düşünüyor.

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Nevşin Mengü’nün yazısı