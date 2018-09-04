Nevşin Mengü: Bakalım şimdi 12 Ekim’de ne olacak

Ne var ki, küçük bir detay var onu atlamayalım. 12 Ekim’de Türkiye’nin rehin tuttuğu ABD’li rahip Andrew Brunson davasının son duruşması görülecek. Malum ABD her “Rahibi serbest bırakın” dediğinde, Türkiye “bizde yargı bağımsız müdahale edemeyiz” yanıtını verdi. Mesajın arkasında maşallah önce Türkiye Barolar Birliği durdu ama şunu unutmayalım, Türkiye ABD’nin yakından izlediği, bol bol analiz ettiği bir ülke, yani herkes neyin ne olduğunu biliyor. O nedenle Türkiye’den “bizde yargı bağımsız” açıklamalarına Washington “he canım he” yanıtını verdi.

Bakalım şimdi 12 Ekim’de ne olacak. Erdoğan’ın “yargı bağımsız” mesajları yeni duruşma için de bir mesaj içeriyor mu? Rehine politikası elinde patlayan, istediği pazarlığı yapamayan Türkiye’nin “bağımsız” yargısı bakalım 12 Ekim’deki duruşmada Brunson ile ilgili “sürpriz” bir karar verecek mi? Göreceğiz.

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Nevşin Mengü’nün yazısı