Nevşin Mengü: Ambargo İran’a ne yapacak?

İran’ın dini lideri Hamaney’in klasik, “Yaptırımlar bizi etkilemez, ABD de kim ki” açıklamaları Hamaney’in her zamanki spieli, kendisinin bunları söylemesi durumun gerçekten de böyle olduğu anlamına falan gelmiyor.

2015’e kadar ambargolar kalkmadan önce de İran’da ilaç bulmak, özellikle hassas ilaçlar, kanser ilaçları vb. bulmak hayli zordu. Uluslararası pek çok firma, medikal firmaları dahil, ticaretin ucunda İran’ın adını görünce, alışverişten çekilmeyi tercih ediyor.

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Pırıl pırıl gençler bu yolsuz sistemde üç-beş kuruşa çalışıyor, kaynak zengini ülkenin nimetlerini sadece bir avuç insan tüketiyor. Devrimi yaşayan nesil, bu gençlerden daha farklıydı, ambargolar bize tınmaz, kesseler acımaz sloganları eskiler için bir şey ifade etse de gençler üzerinde o kadar etkili değil.

Nevşin Mengü’nün yazısı