Nevşin Mengü: AKP 2002 ayarlarına dönse her şey güllük gülistanlık olur zannedenler var

AKP 2002 ayarlarına dönse her şey güllük gülistanlık olur, yine her seçim kazanılır zannedenler var. Cumhurbaşkanı bir günde otokrat olmadı, AKP bir günde otokrasiyi savunan bir parti haline gelmedi. Adım adım yaşananları hepimiz gördük. Basına, iş dünyasına, bürokratlara baskı 2002 yılından bu yana var. Önce gezi ardından ise 15 Temmuz’dan sonra baskılar katlanarak arttı, artık insanların gözüne gözüne sokulur hale geldi. Çünkü iktidarın çekineceği bir mekanizma kalmamıştı. Zira iktidar kurumları Geziden önce işlevsiz hâle getirmeye başlamış, Geziden önce medyayı sansürlemek vaka-i adiyeden hâle çoktan gelmişti.

Bu iktidar pelikan vesaire ortada yokken yurttaşa ‘ananı da al git’ dedi, vatandaşa ‘gavat’ diye seslendi. Pelikandan önce bu rejimin bürokratı yurttaşı yerde tekmeledi. Gazeteciler pelikandan çok önce kovulmaya başlandı. Televizyon kanalları pelikandan çok önce telefonla aranıp sansürlendi, gazete manşetleri pelikandan çok önce saray ve çevresi tarafından atıldı. Pelikandan çok önce AKP’li olmayanlar devlet kurumlarından uzaklaştırıldı, pelikandan çok önce hükümete yakın olmayan iş adamları tüm ihalelerden dışlandı.

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Nevşin Mengü’nün yazısı