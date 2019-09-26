Nevşehir’de kadın cinayeti: Eşini uyurken bıçakladı

Nevşehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Taşkıran, 40 yıllık eşi Melahat Taşkıran’ı uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa Taşkıran, yanında uyuyan eşi Melahat Taşkıran’ı karnından ve göğsünden bıçakladı.
Eve gelen sağlık ekipleri, Melahat Taşkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı.