Nevşehir’de kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Nevşehir’de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
AA’nın aktardığına göre kent merkezindeki bir otelde konaklayan H.O.D. ile P.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.D, kız arkadaşı P.C’yi bıçakladı.
Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, boğaz ve göğsünden bıçaklanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
P.C’nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
H.O.D. gözaltına alındı.