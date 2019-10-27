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Yaramazlara biraz batar!

Nevşehir valiliği 29 Ekim yürüyüşünü yasakladı

Nevşehir valiliği, CHP’nin çağrıcısı olduğu 29 Ekim yürüyüşünü ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle yasakladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter’dan yasaklama kararını paylaşarak şu mesajı yazdı: “Bunu da yaptılar: Nevşehir’de 29 Ekim yürüyüşü yasaklandı. Nevşehir’de il başkanlığımızın, 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne valilik tarafından milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçe gösterilerek izin verilmedi.”

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Valiliğin kararında şöyle dendi: “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumdan dolayı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, yürüyüşün yapılması uygun görülmemiştir.”

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