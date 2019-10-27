Nevşehir valiliği 29 Ekim yürüyüşünü yasakladı

Nevşehir valiliği, CHP’nin çağrıcısı olduğu 29 Ekim yürüyüşünü ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle yasakladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter’dan yasaklama kararını paylaşarak şu mesajı yazdı: “Bunu da yaptılar: Nevşehir’de 29 Ekim yürüyüşü yasaklandı. Nevşehir’de il başkanlığımızın, 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne valilik tarafından milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçe gösterilerek izin verilmedi.”
Valiliğin kararında şöyle dendi: “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumdan dolayı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, yürüyüşün yapılması uygun görülmemiştir.”