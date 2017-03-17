Nevruz’u izlemek için Türkiye’ye gelen İtalyan belediye başkanı sınır dışı edildi

İtalya’nın Santomenna kasabasının belediye başkanı Massimiliano Voza, Nevruz etkinlikleri için Diyarbakır’a gitmek üzere geldiği İstanbul’da sınır dışı edildi.

DHA Roma muhabiri Esma Çakır’ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Voza dün ulaştığı Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Bir gece gözaltında tutulduktan güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edilerek Roma’ya gönderilen belediye başkanı, İtalyan basınına konuştu: “Bir gece boyunca sebepsiz yere alıkonuldum ve sorgulandım. İtalya Konsolosluğu’nu aramama dahi izin verilmedi. Bu arada İtalya dışişleri de girişim başlatmıştı.”

Voza, Kobani’ye destek komitesi ‘Napoli, Kobani İçin’ üyelerinden biri. Komite, Nevruz kutlamalarını uluslararası gözlemci sıfatıyla HDP’nin davetiyle izleyecek.

PKK lideri Abdullah Öcalan’a onursal vatandaşlık veren Voza, Kobani IŞİD’den temizlendikten sonra şehirdeki hastanede bir süre kalp doktoru olarak çalışmıştı.