Nevruz’da üniversiteliyi vuran polisin tutuklanma talebine ret: Adli kontrol yeterli

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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u vurarak öldüren polis Y.Ş.’nin tutuklanması talebi reddedildi.

İddianamede polis Ş.’nin, ‘olası kastla adam öldürme’den müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.

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‘Adli kontrol yeterli’

Diyarbakır’daki 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kurkut ailesinin Y.Ş.’nin tutuklanması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Talebi reddeden mahkeme şöyle dedi: “Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belirtmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması, olay ile ilgili mevcut delillerin büyük ölçüde toparlanmış olması ile birlikte sanığın nüfuz edebileceği bir delil bulunmayışı, tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alındığında şu aşamada sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yeterli olduğu anlaşılmakla müştekiler vekilinin sanığın tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir.”

Ailenin avukatı, 60 tanık polisin daha ifadesinin alınmadığını belirterek, kararı anlamakta zorlandıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek içeriye alınmıştı.

Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim” dediğini, polislere bıçakla saldırıp alana doğru koşmaya başlaması üzerine ‘canlı bomba ihtimali’ göz önünde bulundurularak vurulduğunu öne sürmüştü.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise polisin kendisine verdiği bilgiyle görüntülerin ‘örtüşmediğini’ belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söylemişti.

Valilik, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan iki polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Soruşturmayla ilgili ayın yasağı getirilmişti.