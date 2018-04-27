Tutuklu siyasetçilerin Nevruz mesajlarına ‘terör’ soruşturması

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Tunceli’de 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz kutlamasında tutuklu siyasetçilerin mesajlarının okunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Kutlamada HDP’nin eski liderleri Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve DBP’nin eski liderleri Sebahat Tuncel ve Mehmet Arslan ile HDP’li eski vekil Ayla Akat Ata’nın mesajları okunmuştu.

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Başsavcılık, mesajları gerekçe göstererek tertip komitesi üyeleri hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Mektupları okuyan tertip komitesi üyesi Hıdır Oduncu ifadeye çağırıldı. Emniyette ifade vermeyi reddeden Oduncu, savcılığa gidecek.

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