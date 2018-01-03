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Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

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Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Nevin Yıldırım (Fotoğraf: DHA)

Yıldırım, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine defalarca tecavüz ettiğini söylediği iki çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 29 Ağustos 2012’de önce silahla vurmuş, ardından kafasını kesip köy meydanına atmıştı.

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Hakkında 2013’de dava açılan Yıldırım’a 25 Mart 2015’te ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım avukatları da çok bularak Yargıtay’a itiraz etmişti.

Yargıtay’ın 14 Eylül 2017’de kararı usül yönünden bozmasının ardından Yıldırım’ın yeniden yargılanmasına bugün başlandı.

‘Ben yaptım’

Yalvaç adliyesinde görülen duruşmaya Yıldırım ile avukatlar katıldı. Nevin Yıldırım, bu duruşmada da cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

Önceki yargılamada savcı, Yıldırım’ın cinayeti kayınpederi, kayınbiraderi ve babasıyla işlediği iddiaları üzerine bu kişileri de sorgulamış ancak delil yetersizliğinden dava açılmamıştı.

Tutukluluğa devam

Yıldırım’ın avukatları, köylülerin çelişkili ifadeler verdiğini belirterek yeniden yapılan yargılamanın daha detaylı olmasını talep etti.

Avukatları, Yıldırım için adli kontrol uygulanmasını isteyerek ‘tutukluluk sürecinin fazlasıyla aşıldığını’ kaydetti.

Savcı ise tahliye talebinin reddini talep ederek önceki müebbet kararının devamını istedi.

Mahkeme, Yıldırım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Gelecek duruşma 24 Ocak’ta.

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