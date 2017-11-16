Netleşti: Metrobüste son durak Silivri

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzatılacağını söyledi.
Metrobüs Kadıköy’deki Söğütlüçeşme’den Beylikdüzü’ne kadar hizmet veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde konuşan Emecen, şu an metrobüs hattında 590 aracın olduğunu belirterek 52 kilometrelik hatta 45 istasyon olduğuna dikkati çekti.
Emecen, “Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahıyla İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır” dedi.
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, geçen martta metrobüsün Silivri’ye kadar uzatılması konusunda çalışmaların başladığını söylemişti.