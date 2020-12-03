Netflix’ten Türkiye’de ofis açma kararı

Dizi ve film prodüksiyonu ve internet üzerinden yayınlama platformu Netflix, Türkiye’de ofis açma kararı aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Şirketten yapılan yazılı açıklamada “Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek” dendi.

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Netflix’in kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings şunları kaydetti: “Türkiye’ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”

Geçen yıl ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK’ten lisans alma şartı getirilmişti. Netflix de bu yönetmelik kapsamında Eylül 2019’da RTÜK’e lisans için başvuru yapmıştı.

Yapılan bu başvuru Kasım 2020’de onaylanarak Netflix’e gerekli lisanslar verildi. Lisans ile RTÜK internet üzerinden yayın yapan platformların kataloglarında yer alan içerikler üzerinde de denetim hakkına sahip oldu.

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RTÜK son olarak Netflix’te yayınlanan ‘Cuties’ filminin Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.