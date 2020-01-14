Netflix’in yeni dizisi ‘Rise of Empires: Ottoman’dan ilk görüntüler

Senaryosu Prof. Dr. Celal Şengör ve Doç. Dr. Emrah Sefa Gürkan danışmanlığında yazılan, kadrosunda Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez ve Birkan Sokullu gibi isimleri bulunduran ‘Rise of Empires: Ottoman’ın tanıtım videosu, Netflix’in resmi sitesinde yayınlandı. 24 Ocak’ta yayınlanacak ve altı bölümden oluşacak dizi İstanbul’un fethini konu ediniyor.

Tarihi belgesel türündeki dizi, Netflix’in kendi sitesinde, “Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir” cümlesiyle tanıtılıyor.

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Dizide, Sultan II. Mehmet karakterini genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Dizide ayrıca, ‘Game of Thrones’ dizisinde canlandırdığı Tywin Lannister karakteriyle tanıdığımız Charles Dance anlatıcı rolünde.

Dizide rol alacağı açıklanan diğer oyuncular şöyle: Tommaso Basili, Osman Sonant, İlayda Akdoğan, Tolga Tekin, Ushan Çakır.