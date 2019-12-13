Netflix’in İsa peygamberi eşcinsel gösteren dizisine boykot çağrısı

Brezilya’da bir milyondan fazla kişi, Netflix’te İsa peygamber hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu.

Euronews’un haberine göre, 3 Aralık’ta yayınlanan dizide İsa’nın eşcinsel olarak gösterilmesi başta Hristiyan cemaati olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.

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YouTube’da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubu, ‘The first temptation of Christ’ (Mesih’in ilk günahı) adlı dizide İsa’yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.

Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlattığı imza kampanyası ile Netflix’i boykot etme çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren kişi sayısı, perşembe akşamı TSİ 20:50’de toplam 1 milyon 120 bine ulaştı.

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Netflix ise boykot çağrılarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.