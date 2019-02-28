Netflix ve Amazon’a İngiliz rakip geliyor: BritBox

Britanya’nın iki büyük yayın kuruluşu BBC ve ITV, online yayın platformları Netflix ve Amazon’a rakip BritBox adında yeni bir platform kuruyor.

Fotoğraf: BritBox

BBC’de yer alan habere göre platformun son aşamasına gelindi ve rekabet kurumundan onay bekleniyor.

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ITV, bu proje için bu yıl 25 milyon sterlin (177 milyon lira), seneye 40 milyon sterlin (283 milyon lira) harcayacak. BBC’nin ise ne kadar harcayacağı açıklanmadı. İki kanalın da Netflix ile önceden yaptığı anlaşmaların devam edeceği vurgulandı.

2019’un ikinci yarısında açılması planlanan platformun, Amerikalı rakipleri Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre BritBox’un Britanya’da aylık 5 sterlin kadar bir ücretinin olması planlanıyor.

Uzmanlar BritBox’un Netflix karşısında başarılı olamama ihtimaline de dikkat çekiyor. Hatta Guardian’daki bir analize göre BritBox ‘patlamak için yaratılmış bir proje.’