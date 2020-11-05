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Yaramazlara biraz batar!

Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK’ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video’nun lisans aldığını duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından şunları yazdı: “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı. Hayırlı olsun.”

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Ne olmuştu?

RTÜK, Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik sayesinde internette yayın yapan Netflix, Blu TV ve Puhu TV gibi platformları denetleme yetkisine sahip olmuştu. Bu tür platformların yayın yapmaları için RTÜK’ten lisans almasına zorunlu hale getirilmişti.

İnternet üzerinden yapılan yayınlar, RTÜK Kanunu ile diğer bazı kanun ve anlaşmalara uygun olmak zorunda.

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