Netflix Türkiye’den, salgından etkilenen kamera arkası çalışanlarına 4 milyon liralık destek

Covid-19 nedeniyle çekimleri kesintiye uğrayan yapımların kamera arkasındaki çalışanlarına Netflix Türkiye’nin desteğiyle 4 milyon liralık yardım yapılacak.

Netflix, mart ayında dünya çapında pandemiden etkilenen kreatif sektör çalışanlarına destek olmak amacıyla global bir girişim oluşturduğunu duyurmuştu. Netflix Türkiye’nin 4 milyon lira tutarındaki katkısı bu girişim kapsamında sağlanıyor.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası işbirliğiyle hazırlanan destek projesinde serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek.

Yönetimini ve dağıtımını İKSV ile Sinema Televizyon Sendikası’nın üstleneceği destek sayesinde kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük, teknisyenlik gibi çeşitli görevler üstlenenlere bir seferlik 2 bin 500 liralık yardım yapılacak.

Destek için başvurular 27 Mayıs’ta başlayacak ve 14 gün sürecek. Başvuruların başlamasını takiben üç hafta içinde incelemeler yapılarak desteği alacak olan kişiler belirlenecek. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi sendikanın internet sitesinde yer alıyor.