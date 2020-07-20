Netflix, Türkiye’den çıkmıyor: Üyelerimize bağlılığımız sürüyor

Çevrimiçi dizi-film izleme platformu Netflix, ‘Türkiye’deki üyelerine bağlılığın sürdüğü’ belirtilen açıklamayla ülkeden çıkacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: Netflix

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vererek hedef aldığı, daha sonra dizideki LGBTİ karakterin sansürlendiği iddiasıyla gündeme gelen Netflix’in yeni yasa hazırlıkları sürerken Türkiye pazarından çıkacağı yönünde iddialar dillendirilmeye başlanmıştı.

Reklam

Netflix’in yazılı açıklamasında, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kurumun birlikte çalıştığı yetenekli isimlerle gurur duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”