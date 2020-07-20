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Yaramazlara biraz batar!

Netflix, Türkiye’den çıkmıyor: Üyelerimize bağlılığımız sürüyor

Çevrimiçi dizi-film izleme platformu Netflix, ‘Türkiye’deki üyelerine bağlılığın sürdüğü’ belirtilen açıklamayla ülkeden çıkacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: Netflix

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vererek hedef aldığı, daha sonra dizideki LGBTİ karakterin sansürlendiği iddiasıyla gündeme gelen Netflix’in yeni yasa hazırlıkları sürerken Türkiye pazarından çıkacağı yönünde iddialar dillendirilmeye başlanmıştı.

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Netflix’in yazılı açıklamasında, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kurumun birlikte çalıştığı yetenekli isimlerle gurur duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

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