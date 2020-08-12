Netflix servetlerine servet kattı: 2020’nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu

Forbes dergisinin 2020’nin en çok kazanan erkek oyuncuları listesinin başında geçen yıl olduğu gibi Dwayne ‘the Rock’ Johnson yer aldı.

Fotoğraf: Forbes

Johnson oyunculuktan önce profesyonel gösteri güreşçisi olarak tanınıyordu. ‘The Rock’ güreşçilik kariyerinden kalan lakabı.

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Bu yılın listesindeki oyuncuların çoğu ilk 10’daki yerlerini sağlayan geliri Netflix’ten kazandı.

En çok kazanan 10 oyuncunun toplam 545.5 milyon dolarlık (yaklaşık 4 milyar lira) gelirinin dörtte biri Netflix tarafından ödendi.

Johnson kendisinini liste başına yerleştiren 87.5 milyon liralık gelirinin (yaklaşık 640 milyon lira) 23.5 milyon doları yakında platformda yayınlanacak orijinal Netflix filmi ‘Red Notice’ten kazandı. Diğer bir gelir kaynağı ise spor giyim markası Project Rock oldu.

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Listede yer alması sürpriz olan isimlerden biri, 2000’in başlarının popüler komedi oyuncusu Adam Sandler da başarısını Netflix’e borçlu. 2014’te Netflix’le imzaladığı dört filmlik anlaşması sayesinde bu yılki gelirinin yüzde 75’ini kazandı.

Listenin tamamı şöyle:

1.Dwayne Johnson (87.5 milyon dolar)

2.Ryan Reynolds (71.5 milyon dolar)

3.Mark Wahlberg (58 milyon dolar)

4.Ben Affleck (55 milyon dolar)

5.Vin Diesel (54 milyon dolar)

6.Akshay Kumar (48.5 milyon dolar)

7.Lin-Manuel Miranda (45.5 milyon dolar)

8.Will Smith (44.5 milyon dolar)

9.Adam Sandler (41 milyon dolar)

10.Jackie Chan (40 milyon dolar)