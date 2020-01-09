Netflix İsa peygamberi eşcinsel gösteren filmi kaldırdı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki mahkemenin hakimi, Netflix’in, İsa Peygamber’i eşcinsel olarak yansıtan ‘The First Temptation of Christ’ adlı filmi kaldırması yönünde karar verdi.

Ağırlıklı olarak YouTube’da yayın yapan Brezilyalı komedyen grup Porta dos Fundos’un Noel dönemine özel olarak hazırladığı film ülkedeki Hıristiyanların tepkisini çekmiş, 2 milyon kişi kaldırılması için imza toplamıştı. Yapım şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı düzenlenmişti. Konu yargıya taşınmıştı.

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Mahkeme, filmin kaldırılmasına karar verdi. Üst mahkemenin vereceği nihai karar bekleniyor.

Mahkeme kararıyla ilgili Netflix ya da Porta dos Fundos’tan açıklama gelmedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bir açıklamasında oğlunun eşcinsel olacağına ölmesini tercih ettiğini söylemişti.