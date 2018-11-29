Netflix, Fransız İhtilali tarihini baştan yazacak: Virüs bulaşan aristokrasi saldırıyor

Netflix bir sonraki dizisinin Fransız İhtilali’ni konu alacağını duyurdu.

AFP’nin haberine göre, sekiz bölümden oluşacak dizinin her bölümü 50 dakika olacak.

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Film yapımcılarından Aurélien Molas ve François Lardenois, devrimden iki yıl öncesinde, yani 1787’de geçecek kurguyu ‘destansı, vahşi ve romanesk’ olarak tanımlıyor.

Hikayede bir dizi seri cinayeti araştıran giyotinin mucidi Joseph Guillotin o güne dek bilinmeyen bir virüs keşfeder.

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‘Mavi kan’ olarak tezahür eden bulaşıcı virüs, Fransız aristokratlarını zehirlerken, halka saldırmalarına yol açar. Ve devrimin ayak sesleri duyulur.

Henüz ismi duyurulmayan dizinin 2019’da başlaması öngörülüyor.