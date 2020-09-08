Netflix CEO’su: Evden çalışmanın bir yararı yok

Netflix CEO’su Reed Hastings, evden çalışmanın olumlu bir etkisi olmadığını ve fikirleri tartışmayı zorlaştırdığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çoğu insanın pandemi bittikten sonra bile haftada bir gün evden çalışmaya devam edeceğini tahmin eden Hastings, The Wall Street Journal’in evden çalışmanın herhangi bir faydası olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: ‘’Hayır, evden çalışmanın bir faydasını görmüyorum. Özellikle uluslararası alanda bir araya gelememek, tamamıyla olumsuz bir koşul. İnsanların fedakarlıkları beni çok etkiledi.’’

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Dünya çapında yaklaşık 200 milyon hane tarafından kullanılan Netflix, kendi yapımı dizi, film ve belgesel çekimlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Hastings, 8 bin 600 çalışanının çoğunun corona virüsü aşısı bulunmadan ofise dönmek zorunda olmadığını da belirtti.

Bunun yanında, diğer teknoloji şirketleri, çalışanların ofise dönmesi konusunda Netflix kadar umutlu değil.

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Mayıs ayında Twitter, çalışanlarının ‘sonsuza kadar’ evden çalışabileceğini bildirmişti.

Fujitsu da çalışanlarının kalıcı olarak evden çalışması için planlar yaptığını duyurmuştu.

Facebook ve Google ise çalışanların en azından yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini bildirmişti.