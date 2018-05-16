Netanyahu’nun oğlu da polemiğe dahil oldu: ‘S… Türkiye’yi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun polemiği, İsrailli başbakanın oğlunun da ‘kavga’ya dahil olmasıyla farklı bir boyut kazandı.

ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşıması nedeniyle çıkan olaylarda İsrail onlarca Filistinliyi öldürmüş, binlercesini de yaralamıştı.

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Netanyahu, saldırılara tepki gösteren Erdoğan’ın Hamas’ın en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirterek “Dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin” demişti.

Erdoğan da Netanyahu’nın ellerinde Filistinlilerin kanının olduğunu belirterek “Türkiye’ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? On emri oku” karşılığını vermişti. Ayrıca cumhurbaşkanı, Hamas’ın terör örgütü olmadığını da söylemişti.

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Küfürlü yanıt

Tartışmanın ardından, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, kişisel Instagram hesabından Türkiye’ye yönelik hakaret içerikli bir paylaşım yaptı.

Oğul Netanyahu, Türk bayrağının üzerine ‘S…. Türkiye’yi’ yazılı bir mesaj paylaştı. Mesajın daha sonra silinen ‘hikayeler’ kısmından paylaşıldığı görüldü.

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesine konuşan başbakanlık kaynakları, Yair Netanyahu’nun bir birey olduğunu, bunun da kişisel Instagram olduğunu dile getirdi.