Netanyahu’nun eşi devlet parasını amaç dışı harcadığını itiraf etti; 15 bin dolar ödüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, kamu fonlarını ‘amacı dışında’, başka deyişle ‘kötüye’ kullandığını itiraf etti. Hakkında açılan dava sürecinde anlaşma yolunu seçen Netanyahu 15 bin 267 dolar (90 bin 100 lira) ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl, başbakanlık konutunda aşçı olmadığını iddia ederek bir catering şirketine 99 bin 300 dolar ödeyen Sara Netanyahu hakkında devletin parasıyla yolsuzluk yaptığı ve güveni sarstığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Konutta aşçı olmadığı beyanının doğru olmadığı belirtilen Sara Netanyahu’nun avukatı konunun müvekkiliyle ilgisi olmadığını, Binyamin Netanyahu’yu görevinden etmek için uğraşanların oyunu olduğunu savunmuştu.

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Ancak, Bayan Netanyahu ‘suçunu’ itiraf etti ve devlete 12 bin 490 dolar (73 bin 710 lira), ceza olarak da 2 bin 777 dolar (16 bin 388 lira) ödemeyi kabul ederek anlaşma yoluna gitti.