Netanyahu’dan ‘uyarı’: Kim İsrail’e saldırmaya çalışırsa çok sert yanıt alır

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ilgili sorulara muhatap oldu. Trump, ‘uluslararası kültürel mirasın korunması’ yönünde ABD’nin de imza attığı yasalar gereği, böyle bir saldırı yapamayacağının hatırlatılması üzerine “Yasalara uymak isterim” dedi.