Netanyahu’dan ‘uyarı’: Kim İsrail’e saldırmaya çalışırsa çok sert yanıt alır

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesine saldırı olması durumunda ‘şiddetle yanıt verileceği’ uyarısında bulunurken ABD’nin İran ordu komutanlarından Kasım Süleymani’ye düzenlediği saldırıya desteklerini yineledi.
İran, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü adlı ülke dışı faaliyet gösteren biriminin komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi üzerine misilleme yaparak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmuştu.
Kudüs’te konuşan Netanyahu “Kim bize saldırmaya kalkışırsa en sert şekilde cevap veririz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının ‘tamamen arkasında’ olduğunu kaydeden Netanyahu, ‘zaman kaybetmeden, cesaretle ve kararlı bir şekilde’ hareket ettiği için tebrik edilmesi gerektiğini belirtti.