Netanyahu zorda: İsrail polisinden bir rüşvet suçlaması daha

İsrail polisi, Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülmesi için ‘tavsiye kararı’ açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, polis yetkilileri yürüttükleri soruşturma kapsamında ülkenin başbakanı ve eşi Sara Netanyahu’nun suçlanması için ellerinde yeterli delil bulunduğunu bildirdi.

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Parlamentoda halen sadece bir milletvekili fazlasıyla çoğunluk desteğini muhafaza etmeye çalışan Netanyahu’nun geleceği polis açıklamasının ardından daha da riske girdi.

‘Ayrıcalık karşılığında haber’ rüşveti

Netanyahu’nun Bezeq Telecom adlı telekomünikasyon şirketine ait haber sitesi Walla’da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberlerin yapılması karşılığında şirkete ayrıcalıklar tanıdığı iddia ediliyor. Netanyahu hakkında İsrail başsavcılığınca iki yolsuzluk soruşturması daha yürütülüyor.