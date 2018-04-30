Netanyahu ‘yeni ve güçlü kanıtlar’ sundu: İran’ın gizli nükleer programı var

İran’la nükleer anlaşmanın akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran’ın gizli bir nükleer programı olduğunu ve nükleer başlıklı füzeler üzerinde çalıştığını öne sürdü.

DW Türkçe’nin haberine göre, İran’ın taahhütlerine karşın gizli bir nükleer programı olduğuna ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığına dair ellerinde ‘yeni ve güçlü kanıtlar’ olduğunu ifade eden İsrail Başbakanı, bir basın toplantısı düzenleyerek söz konusu fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuna sundu.

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İran’ın amacının atom bombası tasarlamak, üretmek ve test etmek olduğunu iddia eden Netanyahu, İran yönetimini yalan söylemekle suçladı.

Netanyahu ellerindeki belgeleri diğer ülkeler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile de paylaşacaklarını söyledi. Belgelerin ABD’ye gönderildiğini söyleyen Netanyahu, İran’ın nükleer programının dünya, özellikle de İsrail ve ABD için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Netanyahu, İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında imzalanan anlaşmanın yürürlükte kalıp kalmayacağına ilişkin belirsizlik büyüyor.

İran’ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD ve Almanya ile İran arasında 2015 yılının temmuz ayında imzalanmıştı. Anlaşma ile İran’ın atom bombası üretecek seviyede uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi amaçlanıyor. İran on yıl süresince nükleer enerjinin kullanımı konusunda sıkı kurallara tabi olurken, bunun karşılığında İran’a ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların kademeli olarak kaldırılması taahhüt edilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin kararını 12 Mayıs’a kadar vermesi bekleniyor. Trump anlaşmanın yenilenmesini talep ediyor.