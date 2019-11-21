Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanacak

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Netanyahu ve eşi, 17 Eylül’deki seçimde oy kullanırken. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre, Binyamin Netanyahu’nun zengin iş adamlarından çeşitli hediyeler aldığı ve kendisiyle ilgili olarak daha olumlu yayınlar yapılması için bazı medya kuruluşlarına imtiyazlar sağladığı iddia ediliyor.

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Netanyahu ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve solcu muhalifleriyle medyanın ‘cadı avına’ maruz kaldığını savunuyor.

17 Eylül’deki seçimde Netanyahu’nun lideri olduğu Likud 32, Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı ise 33 sandalye kazanmıştı. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu ‘Kneset’te salt çoğunluk 61’e ulaşan parti olmadığı için koalisyon kurma çabaları başlamış, ancak her iki lider de hükümeti kuramamıştı.