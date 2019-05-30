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Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu koalisyon kurmayı başaramadı: İsrail erken seçime gidiyor

İsrail 17 Eylül’de erken seçime gitme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

12 Nisan’da yapılan genel seçimlerden Başbakan Benjamin Netanyahu’nun partisi Likud kılpayı farkla birinci çıkmış ancak hükümeti kurmak için gerekli milletvekili çoğunluğunun uzağında kalmıştı. Geçen sürede koalisyon kurma çalışması başarısızlıkla sonuçlandı.

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Kararın gerekçesi ise nisan ayında yapılan seçimden sonra hükümeti kurma görevini üstlenen Netanyahu’nun sağ partilerle koalisyon hükümeti kurmayı başaramaması.

Koalisyonun çıkmaza girmesinde, aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerde muaf tutulmasını düzenleyecek bir yasa çıkarılması konusundaki uzlaşmazlık etkili oldu.

İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.

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Bu gelişme, yolsuzluk soruşturmalarıyla başı belada olan Netanyahu’nun koltuğunu daha da tartışmalı hale getirdi.

İsrail seçimleri: Netanyahu kılpayı farkla kazandı

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