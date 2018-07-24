Netanyahu Erdoğan’a: Suriyelileri, Kürtleri katledip vatandaşlarını hapse atıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle suçladı.

Bugün AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devlet Kanunu’yle ilgili olarak, “Bu düzenleme İsrail’in dünyadaki, en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır” dedi.

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Netanyahu’dan Erdoğan’a yanıt hızlı geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail Başbakanı, Erdoğan’ın yeni kanun için getirdiği eleştirinin kendileri için iltifat olacağını söyledi: “İsrail kanunları nezdinde tüm vatandaşların haklarını özenle korurken, Erdoğan yönetimindeki Türkiye ise karanlık bir diktatörlüğe dönüşünüyor. Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor ve binlerce vatandaşını hapse atıyor. Bu büyük demokratın Yahudi Ulus Devlet Kanunu’na eleştirisi bizim için iltifattır.”