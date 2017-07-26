Netanyahu: Erdoğan İsrail’e öğüt verebilecek en son kişi

İsrail’in Kudüs’teki El Aksa Camisi’nin girişine metal dedektörü yerleştirme kararı üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in yaptığı, Mescid-i Aksa’yı Müslümanların elinden alma girişimidir” sözlerine yanıt gecikmedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs sakinlerine ve Kürtlere ne söyleyeceği ilginç. Erdoğan İsrail’e öğüt verebilecek en son kişidir” dendi.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da, “Camdan evde yaşayan Erdoğan’ın başkalarının evine taş atmaması gerekir” dedi.

Nashon Twitter hesabından şunları yazdı: “Erdoğan’n kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunlarıyla ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs’tür ve öyle de kalacaktır. Geçmiş yılların aksine, güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğan’ın başkalarının evine taş atmaması gerekir.”

Uluslararası tepkiler üzerine İsrail detektörleri kaldırmış, yerine yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirileceğini duyurmuştu.