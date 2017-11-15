Net karı yüzde 214 artan Aselsan, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi oldu

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Savunma teknolojilerindeki yükselişini borsaya taşıyan Aselsan, Borsa İstanbul’un (BİST) en değerli şirketi oldu.

Dün ilk seansta hisse fiyatı 45.6 TL’ye çıkan Aselsan’ın piyasa değeri 44 milyar lirayı aştı. Bankaları da geçen şirket, piyasa değeri en yüksek halka açık şirket unvanını ele geçirdi.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Aselsan, dün borsada ilk seansta 43.6 milyar liralık piyasa değerine sahip Garanti Bankası’nı geçti.

BİST sıralamasında iki şirketi 43 milyar lira piyasa değeriyle Koç Holding ve 39.4 milyar lira piyasa değeriyle Akbank izliyor.

2017 başından beri Aselsan hisseleri yüzde 245 artarken, şirketin piyasa değeri dolar cinsinden de 11.2 milyarı aştı.

Aynı dönemde hisseleri yüzde 33 yükselen Garanti Bankası’nın piyasa değeri ise 11.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Aselsan’ın geleceğe yönelik iş ve proje beklentileri olmasının, şirketin fiyat kazanç oranını artırdığı belirildi.

Aselsan net kârını 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirket ekim sonunda açıkladığı mali tablolarında, satış gelirlerini temmuz-eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar liraya çıkardı.

2017’nin ilk dokuz aylık sonuçlarına bakıldığında net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı.