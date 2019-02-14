‘Net hata ve noksan’ girişi 2018’de rekor kırdı

Türkiye’nin 2018 yılı ‘net hata ve noksan’ para girişi 21 milyar dolar oldu.
Ödemeler dengesindeki kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışı ‘net hata ve noksan’olarak adlandırılıyor. Kaynağı belirsiz para olarak da bilinen girdi kalemi, ödemeler dengesi tablosunu dengeleme işlevini yerine getiriyor..
Merkez Bankası’nın 2018’e ilişkin ödemeler dengesi verilerinde ‘net hata ve noksan’ girişi ocak-aralık döneminde 21,17 milyar dolar olarak açıklandı.
Aralık ayı ‘net hata ve noksan’ ise 2.8 milyar dolar.
Merkez Bankası’na göre net hata ve noksan girişinin sebepleri şöyle:
- İthalat veya ihracatta mal hareketiyle ödemenin farklı bilanço dönemlerine yansıması
- Gümrük işlemlerindeki beyanat hataları
- Ödemeler dengesindeki çeşitli kalemlerden elde edilen gelirlerin sistem dışına, yani yastık altına çıkarılması
- Turizm ve bavul ticareti gibi verilerin anketler yoluyla toplanmasında oluşan hatalar