Nestle’den 12.6 milyarlık ‘sürdürülebilir ambalaj’ yatırımı

İsviçre merkezli yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, ‘sürdürülebilir ambalaj’ çalışmalarına 2.07 milyar İsviçre frangı (12 milyar 660 milyon lira) yatırım yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İsviçre merkezli şirket, geri dönüştürülemeyen plastik ve ambalajlar kullanarak okyanusları ve kıyıları kirletmesiyle kamuoyunun sık sık tepkisini topluyordu.

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‘Beş yıl içinde tamamen yenilenebilir malzeme kullanacağız’

Şirketin CEO’su Mark Schneider, söz konusu ambalaj ve plastiklerin yerini beş yıl içinde tamamen yenilenebilir plastiklerle değiştirmeyi, bu süre içinde yeni plastik kullanımını da üçte bir oranında azaltmayı planladıklarını belirtti.

Plastiğin doğaya daha fazla karışmaması gerektiğini vurgulayan Nestle CEO’su şöyle konuştu: “Yiyecekler için güvenli olan yenilenebilir plastik üretimi sektörümüz için muazzam bir değişim ve biz bu döngüye daha yakın olmak ve daha fazla yenilenebilir plastik üretmek istiyoruz.”

Şirket, sürdürülebilir paket yatırımına odaklanan girişimlere de 250 milyon İsviçre frangı (1 milyar 528 milyon lira) değerinde yatırım yapacaklarını açıkladı.

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