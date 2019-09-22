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Yaramazlara biraz batar!

Neslican Tay toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’de defnedildi.

Fotoğraf: Twitter

Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede cuma günü vefat eden Tay için Sahil Camisi’nde tören düzenlendi.

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Tay’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Daha önce üç kez yendiği kansere dördüncü defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay, bu mücadele sırasında sol bacağını da kaybetmiş ama pes etmemişti.

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