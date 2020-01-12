Nesli tükenme tehlikesindeki karakulak Muğla’da görüntülendi

Muğla’da nesli tükenme tehlikesinde olan kedigiller familyasından karakulak, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan ‘foto-kapan’la görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ‘foto-kapan’lar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ediyor. Son olarak Köyceğiz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan karakulak görüntülendi.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Foto-kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine poz verdi. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün ülkemizdeki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor.”

Dünyada Afrika, Orta Asya ve Güneybatı Asya’da bulunan karakulaklar, Türkiye’de Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya dışındaki bölgelerde görülebiliyor. Erkekleri 20, dişileri ise 13 kilograma kadar ulaşabilen hayvanların boyları 80-125 santimetre arasında değişiyor.