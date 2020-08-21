Nesli tükenme tehlikesi altındaki goril doğurdu: Yavrusunu yanından ayırmıyor

Britanya’nın Bristol kentindeki hayvanat bahçesinin sakinlerinden Batı ova gorili Kala, önceki sabah doğum yaptı. Yavrunun dünyaya gelmesi nesli tükenme tehlikesi altındaki türü korumak için yetiştirme programı uygulayan hayvanat bahçesi çalışanları ve kent halkını sevindirdi. Sevimli yavru bir an olsun annesinin yanından ayrılmıyor.

Fotoğraflar: Press Association

2018’de, Almanya’dan Bristol Hayvanat Bahçesi’ne yollanan dokuz yaşındaki Kala’nın doğal yolla hamile kaldığı açıklandı. Bakıcıları, babasının adı Jock olan yavrunun ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Yeni doğanların cinsiyetinin belirlenmesi zor olduğu için henüz isim verilmeyen yavru ve annesinin ‘ayrılmaz ikili’ tanımı için biçilmiş kaftan görüntüleri herkesin içini ısıtıyor.

Geçen yıl eylül ayında ilk yavrusunu, sezaryen yapılırken kaybeden Kala, onu bir an olsun gözünün önünden ayırmıyor. Sürekli kucağında taşıyor. Dünyaya gözlerini yeni açan minik yavru da onu koruyan, kollayan, beslenmesini sağlayan annesinin şefkatinden güç alıyor.

İkiliyi görenler onları uzun uzun, hayranlıkla izlemekten ve fotoğraflarını çekmekten kendilerini alamıyor.

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Hayvanat bahçesi bünyesindeki ‘goril evi’nin nüfusunun altıdan yediye yükselmesinden memnuniyet duyan hayvanat bahçesi yönetimi başka yavruların doğumunu da müjdelemeyi umut ediyor.