Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanlar fotokapanla görüntülendi

Şanlıurfa’da, bozkır alana kurulan fotokapanlara, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan görüntüleri yansıdı.
Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Şanlurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaban hayatı koruma, kontrol ve biyolojik çeşitlilik takibi çalışmaları kapsamında belirli alanlara fotokapan yerleştirdi.
Müdürlük, bu sayede, doğal yaşam alanlarında fotokapana yansıyan sırtlanların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde yavrularıyla oynayan sırtlanlar zaman zaman dikkatlerini çeken fotokapana yaklaşıp kokluyor.