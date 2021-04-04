Nesli tükeniyor: Vaşak arka ayaklarından bağlanıp ölüme terk edilmiş

Niğde’deki Aladağlar Milli Parkı’nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vaşak nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden.
AA’nın Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkı’nda bulunan vaşağın ölüm sebebinin anlaşılması için valilik tarafından ekip oluşturuldu.
Yaklaşık beş gün önce öldüğü belirlenen hayvanın üzerinde silah yarası bulunmadığı belirtildi.
Arka ayaklarından bağlı bir şekilde terk edilen vaşağın kim veya kimler tarafından getirildiğinin tespiti için soruşturma devam ediyor.