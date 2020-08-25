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Yaramazlara biraz batar!

Nesli tükendiği sanılan ‘Bakır kazteresi’ne yeniden rastlandı

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Hacettepe Üniversitesi’nden (HÜ) araştırmacılar, nesli tükendiği düşünülen bitki türü ‘Bakır kazteresi’ne yeniden rastlandığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve HÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Özüdoğru bitkiyle ilgili bilgileri AA muhabiriyle paylaştı.

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Yıldırım, arabis cinsi bitkinin, hardalgiller ailesine ait bir grup olduğunu, dünyada yaklaşık 60, Türkiye’de 21 türü bulunduğunu ve 11 türünün endemik olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Bu türlerden biri ise 2000 yılında Antalya Bakır Dağı’nda 2100-2520 metre rakım aralığında keşfedilen, bilimsel ismi ‘Arabis lycica’ olan ve Türkçe ismi de ‘Bakır kazteresi’ olan bitkidir. Sonraki yıllarda konu uzmanı araştırıcılar bir daha bu türe rastlamamıştır. Giderek artan insan faaliyetleri, küresel ısınma, aşırı otlatma gibi etkenlerden kaynaklı olarak, popülasyonunun yok olduğu ve türün neslinin tükendiği sonucuna varılmıştır.”

Doğa gezisi sırasında keşfedildi

Antalya Korkuteli’ndeki Eren Dağı’nda bir doğa gezisi sırasında öğretmen Sıtkı Özkaya’nın bitkiyi fotoğrafladığını söyleyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya platformunda dikkatimizi çeken bu bitkinin, neslinin tükendiği düşünülen ‘Bakır kazteresi’ olduğu sonucuna vardık. Bitkinin durumunun netleştirilmesi ve popülasyon durumunun belirlenebilmesi için meyve zamanı olan temmuz ayı başlarında öğretmen Sıtkı Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Erdinç Oğur’un da içinde yer aldığı bir ekiple Eren Dağı’na bir araştırma gezisi düzenledik ve türe yönelik detaylı popülasyon çalışması yaptık.”

Acil eylem planı hazırlanmalı

Yıldırım, bitkinin yaklaşık olarak 300 civarında bireyinin bulunduğunu aktararak, türün ülkenin endemik doğal bir mirası olduğunu, neslinin tamamen yok olmaması için acil bir eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

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