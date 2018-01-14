Nereye böyle?

Bangladeşli Müslümanlar, dini bir etkinliğin ardından eve dönmek için treni tercih etti… (Fotoğraf: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Bangladeşli Müslümanlar, dini bir etkinliğin ardından eve dönmek için treni tercih etti… (Fotoğraf: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)
Konya’daki Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları Konya il yöneticilerine uzun namlulu tüfek hediye edildi. Üniversite inceleme başlattı.
Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Murgul ve Cerattepe’deki maden işletmelerinde iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı işçiler işten atıldı, yöneticilerin görevlerine son verildi. Firma yazısında iki işletmeyi kapatma kararı aldığını kaydederek, iki tesisin açılmasına yeni bir yönetimin göreve başlamasından sonra karar verileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek’in aksine Twitter’a fazla zaman ayıramadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve başbakan olarak kızların başını örttükleri için AKP’lilerin hayır dualarını istedi.