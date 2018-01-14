Nereye böyle?

Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Murgul ve Cerattepe’deki maden işletmelerinde iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı işçiler işten atıldı, yöneticilerin görevlerine son verildi. Firma yazısında iki işletmeyi kapatma kararı aldığını kaydederek, iki tesisin açılmasına yeni bir yönetimin göreve başlamasından sonra karar verileceğini belirtti.