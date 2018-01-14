Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nereye böyle?

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Bangladeşli Müslümanlar, dini bir etkinliğin ardından eve dönmek için treni tercih etti… (Fotoğraf: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)

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SON HABERLER

İşçilerin ‘atılması’ sonrası: Cengiz İnşaat’ın Murgul ve Cerattepe işletmeleri kapandı

Cengiz İnşaat’a bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Murgul ve Cerattepe’deki maden işletmelerinde iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı işçiler işten atıldı, yöneticilerin görevlerine son verildi. Firma yazısında iki işletmeyi kapatma kararı aldığını kaydederek, iki tesisin açılmasına yeni bir yönetimin göreve başlamasından sonra karar verileceğini belirtti.

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